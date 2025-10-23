Lazio, il tuo top player vale più di 30 milioni: ecco chi è il più prezioso

La Lazio non ha potuto rinforzarsi, ma guai a dire che non ha in rosa giocatori di valore. Le avversarie hanno aggiunto qualità e quantità, Sarri deve lavorare con quel che ha e, per quanto possibile, deve cercare di aumentarne il valore, sia in ottica mercato sia in ottica ricostruzione. Chi si mostrerà in grado, potrà far parte del nuovo progetto.

"Ho sempre la ferma convinzione di far crescere questo gruppo e tirarne fuori sette o otto che possano giocare a buon livello", si era espresso così il tecnico biancoceleste alla vigilia di Atalanta - Lazio. C'è chi deve accrescere il proprio valore, ma c'è anche chi già ce l'ha di alto livello.

Uno di questi è senza dubbio Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese è alla ricerca della forma perduta, questo inizio di stagione non è stato tra i più brillanti ma la ripartenza della Lazio deve passare sicuramente dalle sue prestazioni. È cosa nota, tutte le squadre si affidano ai loro calciatori di maggior livello e Guendouzi, stando a quanto riporta Transfermarkt, è il calciatore più prezioso della rosa biancoceleste con un valore che si aggira intorno ai 32 milioni di euro.