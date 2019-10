Lazio / Il VAR e la posizione di Candreva: polemiche ricordando Acerbi

Sui social è la discussione maggiormente virale del mondo Lazio. A scatenarla è stata, curiosità questa, la posizione di un ex. Antonio Candreva e il gol di Lukaku in Parma-Inter. Quel pericoloso precedente venutosi a creare per aver convalidato una rete in cui il busto dell'esterno nerazzuro è oltre le maglie difensive degli emiliani. Ai tifosi della Lazio la decisione del VAR non è andata giù. Non per una corsa Scudetto e una rimonta sull'Inter da organizzare, bensì paragonando lo stesso episodio a quanto accaduto lo scorso anno a Bergamo. Atalanta-Lazio e quella rete di Acerbi annullata per (forse) millimetri gridano vendetta, ancor più oggi mettendo a confronto le due immagini. Senza dimenticare che all'Atleti Azzurri d'Italia non venne neanche mostrato l'esatto momento in cui partì il pallone...