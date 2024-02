Lazio, Immobile a Dazn: "Oggi si chiude un cerchio ma sono carico per aprine un altro"

TUTTOmercatoWEB.com

Un Ciro Immobile emozionato, orgoglioso e felicissimo quello che si è presentato al termine della sfida ai microfoni di Dazn e non sarebbe potuto essere altrimenti visto il record dei 200 gol conquistato alla Unipol Domus che il bomber della Lazio ha così commentato: "E' stata una settimana impegnativa dal punto di vista mentale perché abbiamo dovuto sopportare un po’ di cose dette all'esterno ma abbiamo saputo reagire, volevamo stare vicino al mister visto le tante cose che gli sono successe fuori dal campo. Quello che era importante era dare una risposta sul campo a quello che si è detto in settimana, siamo stati bravi, abbiamo fatto una buona partita”.

200 GOL - "Questo gol era importante prima di tutto per la squadra era importante. Il Cagliari ha fatto quasi tutti i suoi punti in casa, per me è un traguardo importantissimo. Non vorrei dire cose scontate ma sono orgoglioso se penso da dove sono partito. Sono partito da Cagliari e qui si chiude un cerchio, ora sono super carico per aprirne un altro".

PRIMO GOL - “Com'ero? Più giovane di ora, davvero sono numeri belli e importanti. Ho fatto tesoro in carriera di tutti gli insegnamenti di tutti gli allenatori. Nella Lazio mi hanno sempre messo in condizione di esprimermi al meglio, per me è una grande soddisfazione perché raggiungere 200 gol è qualcosa da ricordare”.

IL GOL PIU' BELLO - “Uno dei più belli l’ho fatto qui in questo stadio, io sono affezionato a tutti i gol perché mio padre mi ha insegnato che fare gol non è mai semplice. Ci sono alcuni che non sono belli ma sono belli da ricordare come quello a Napoli che mi ha consegnato la Scarpa d’Oro. Ancora non realizzo bene quello che ho fatto e che abbiamo fatto insieme ai miei compagni”.

CLASSIFICA - “Vedere Baggio e Di Natale e tutti gli altri grandi campioni è bello. Io non sono uno che guarda molto le classifiche, forse lo farò quando smetterò. Oggi la felicità era doppia visto quanto accaduto in settimana. Il mio obiettivo è arrivare più in alto possibile”.

ALLENATORI - “Allo stesso modo hanno influito tutti anche in negativo. Ho anche girato squadre in cui non piacevo all’allenatore ma sicuramente mi ha insegnato qualcosa. Sono partito da Conte passando per Ventura, Emery, sicuramente le cose più belle le ho fatte vedere con Inzaghi e il primo anno con Sarri. Per me è stata una fortuna lavorare con questi allenatori”.

FESTA PER I 200 GOL - “Se arriva qualche rinnovo così facciamo tutti insieme!”.

FAMIGLIA - “Mia mamma e mia moglie erano molto emozionate. Anche mio fratello mi ha scritto un messaggio. La mia famiglia è tutto, quello che sono lo devo a loro”.