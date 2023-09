Lazio, Immobile a Dazn: "Quest'anno mi sento bene. Nazionale? Posso dare ancora tanto"

TUTTOmercatoWEB.com

Non ha gonfiato la rete ma come sempre non ha fatto mancare il suo apporto. Al termine della gara Ciro Immobile ha così analizzato il successo contro il Napoli ai microfoni di Dazn: "Ci tenevamo a vincere perché abbiamo sofferto in queste prime due giornate, non siamo arrivati pronti all’inizio del campionato, ci siamo dati tante colpe ma sapevamo che questa squadra poteva venirne fuori insieme. Per noi era importante fare una buona prestazione, mettere in campo quello che volevamo e che avevamo provato, portare via i tre punti contro una squadra così forte ci da morale. Il gol di Kamada? lo avevo di fronte e mai ho pensato potesse tirare per come era messo con il corpo, poi parlando mi hanno detto che anche all’Eintracht ha provato queste conclusioni con il corpo sposato rispetto alla palla".

Sui nuovi acquisti: "Li abbiamo aiutati soprattutto sotto l’aspetto dell’inserimento fuori dal campo, per noi è importante che i giocatori si sentano subito a casa, se riusciamo a fare questo in campo renderanno di più, avendo giocato all’estero l’ho provato sulla mia pelle. Poi le sconfitte non hanno aiutato neanche noi a farli inserire con un sorriso in più ma abbiamo parlato molto di equilibrio sia nelle vittorie che nelle sconfitte. I ragazzi sono tutti disponibili, il lavoro del mister ha bisogno di un po’ di tempo e piano piano arriveremo a fare tutto".

Sulla Nazionale: "Mi aspettavo questa convocazione, posso dare ancora tanto alla nazionale, finché mi chiameranno porterò il mio entusiasmo e la mia esperienza. Quest’anno sto bene, anche questa sera mi sentivo che la gamba funzionava e che la testa andava, se la Nazionale avrà bisogno io ci sono. Io vedo un ciclo importante perché la squadra è forte, non ho parlato ancora con il mister ma spero di farlo in questi giorni, non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso, ci tengo tanto anche se sarà l’ultimo Europeo, lo voglio fare in maniera perfetta. Credo che il gruppo sia molto buono e con Spalletti farà cose importanti".