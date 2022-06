Lazio, Immobile al Forte Village insieme alle stelle di Hollywood - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vacanze più che meritate per Ciro Immobile. Il bomber della Lazio si gode queste settimane di vacanza prima di tornare in campo e partire per il ritiro insieme alla squadra in vista della prossima stagione. L'attaccante è partito alla volta della Sardegna insieme alla famiglia e anche all'amico di sempre Lorenzo Insigne. I due ieri sera hanno trascorso la serata al Forte Village insieme ad alcune star di Hollywood come Cuba Gooding jr e Danny Glover. Una serata magica insomma sigillata da alcune foto postate poi sui social.