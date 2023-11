Lazio, Immobile alla Uefa: "Ha vinto il più equilibrato. Il mio momento..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Parla l'uomo partita. Al termine di Lazio-Feyenoord, Ciro Immobile ha detto ai microfoni della UEFA: "Stasera era un traguardo importante per la squadra ma anche per me: 200 gol sono un grande traguardo ed è stato bello festeggiarlo davanti alla nostra gente. Il calcio è così e dobbiamo essere bravi. Chi è più equilibrato vince le partite. Sono contento per il gol, è arrivato in un momento difficile ma non il più difficile per me da quando sono qui".