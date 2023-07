Lazio, Immobile allenatore in campo: parole da capitano in amichevole

WEBTV LAZIO, ANDERSON: "SARÀ UN ANNO COMPLICATO. CHAMPIONS? DAREMO IL 100%". E SUL RINNOVO... Direttamente dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il brasiliano si è soffermato sulla stagione appena conclusa e su quella che sta per iniziare, senza dimenticare un accenno al rinnovi di contratto.... Direttamente dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il brasiliano si è soffermato sulla stagione appena conclusa e su quella che sta per iniziare, senza dimenticare un accenno al rinnovi di contratto.... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | IMMOBILE, OFFERTA ARRIVATA A LOTITO: LA SITUAZIONE È arrivata l'offerta alla Lazio per Ciro Immobile. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, dall'Arabia sarebbe stata formalizzata un'offerta da 30 milioni di euro alla Lazio. Gli indizi porterebbero, secondo il giornalista, più... È arrivata l'offerta alla Lazio per Ciro Immobile. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, dall'Arabia sarebbe stata formalizzata un'offerta da 30 milioni di euro alla Lazio. Gli indizi porterebbero, secondo il giornalista, più...