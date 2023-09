Lazio | Immobile capitano dell'Italia, Giordano: "Un bel segnale. Qualche trombone..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei ha commentato la scelta di Luciano Spalletti nel nominare Ciro Immobile come nuovo capitano dell'Italia. Queste le dichiarazioni dell'ex Lazio: “Mi è piaciuto l’approccio di Spalletti. È uno che ci sa fare, sa entrare in spogliatoi importanti. Deve avere un bell’impatto da subito, sono sicuro che ha già toccato i tasti giusti. Per Immobile è un bel segnale. Qualche trombone parla a sproposito, ma tutti gli allenatori sanno che Ciro è un punto di riferimento. Essere capitano è un onore grande, qualcosa che rimarrà nella sua storia calcistica. Verranno ripagati tutti i sacrifici fatti nella sua carriera. Forse è più sensibile alle critiche perché non è un menefreghista, è uno che ci tiene a rappresentare un popolo. Ammiro i giocatori che subiscono la critica, perché sono quelli che alla fine, ci tengono di più al loro lavoro e a farlo bene. Spalletti ha le sue idee, ma queste sono volte a congiungersi con le caratteristiche dei calciatori. Verratti e Jorginho forse sono fuori”.