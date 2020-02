Lazio, Immobile da record: nel mirino Higuain e se stesso

Una Lazio pazzesca batte l'Inter e si prende il secondo posto in classifica. Il club biancoceleste ha avuto la meglio in rimonta grazie ai gol di Immobile e Milinkovic. Ciro non vuole più fermarsi. Con il rigore di ieri è arrivato a quota 26 in campionato e avvicina sempre di più il record di 36 firmato da Higuain nel 2015/16. In attesa dell'assalto al primato dell'argentino, il bomber biancoceleste ha agguantato Crespo e Signori nella classifica del maggior numero di reti segnati per stagione. Hernan ci è riuscito nel 2000/01, mentre Beppe nel 1992/93. Come sottolinea Lazio Page, adesso Immobile deve migliorare solo se stesso. Nel 2017/18, infatti, Ciro vinse il titolo di capocannoniere con 29 marcature. Mancano 14 partite per raggiungersi e superarsi. E se il bomber di Torre Annunziata continua a segnare così tanto, in casa Lazio si può sognare in grande.

