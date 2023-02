Lazio, Immobile decisivo per la risalita: Ciro mai così a digiuno di gol

I tanti infortuni subiti hanno condizionato il rendimento di Immobile che, a questo punto della stagione, non aveva mai segnato così poco...

RASSEGNA STAMPA - Inutile stare tanto a girarci intorno, alla Lazio mancano i gol di Ciro Immobile. La squadra biancoceleste, fin dal suo arrivo a Formello, è sempre stata trascinata dall'attaccante. Gli infortuni in serie di questa stagione hanno condizionato le prestazioni del bomber di Torre Annunziata. I gol clamorosi sbagliati con Verona e Atalanta ne sono la dimostrazione. Immobile in quelle occasioni di solito non perdona. Ciro insegue il gol 190 in Serie A che lo porterebbe all'ottavo posto nella classifica di tutti i tempi. Forse anche questo traguardo un po' incide, fatto sta che da sei gare tra campionato e Coppa Italia il gol non arriva. L'ultimo centro è stato a Lecce. Per scovare un digiuno più lungo bisogna tornare alla stagione 2020/21, quando le gare senza gol furono addirittura nove di cui 8 in campionato. Speriamo che Immobile ritrovi la via del gol già contro il Cluj e la Salernitana.

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, solo con la maglia del Genoa, suo primo anno nella Serie A, Ciro aveva segnato così poco a questo punto della stagione. Nel 2018/19, quando ha chiuso con 15 reti in campionato, a febbraio Immobile era a quota 11 prima che un paio di problemini fisici lo rallentassero. Insomma per tornare a volare la Lazio ha un disperato bsogno dei gol di Immobile che deve sbloccarsi il prima possibile.