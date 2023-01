Lazio, Immobile: "Due sconfitte che pesano. Ho sofferto tanto ma volevo tornare"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Insieme a Maurizio Sarri, anche Ciro Immobile, autore del gol che ha sbloccato la partita, è intervenuto ai microfoni di DAZN:

"La prima mezz'ora abbiamo giocato una buonissima gara. Peccato non averla chiusa. Nel secondo tempo abbiamo sofferto e siamo andati in difficoltà. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto mentale.

Credo che il fattore principale della sconfitta sia l'approccio mentale non buono. Nei momenti di sofferenza dovevamo raggrupparci per non prendere gol. Loro stavano spendendo tante energie. Queste sono due sconfitte consecutive che pesano.

Mi sento bene e sono stato felice durante la settimana perchè sapevo di dover andare in campo oggi e tornare a fare quello che mi piace di più. Ho sofferto tanto, saltato sette partite, c'è stata la sosta, avevo tanta voglia di tornare a fare gol.

Sosta del Mondiale? Non l'ho vissuta benissimo e non avevo voglia di vedere il Mondiale. Ho lavorato tanto per riuscire a tornare in campo".