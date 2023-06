Lazio, Immobile e Felipe Anderson devolvono 100mila dollari in beneficenza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha donato in beneficenza 100mila dollari attraverso la collaborazione con Binance Fan Token e nell'ambito del programma di Binance Charity "Player of the Month". Come riporta la rassegna di Radiosei, il giocatore che ha ottenuto in più occasioni questo riconoscimento, Immobile, ha potuto donare 65mila dollari vinti a un ente di beneficenza a sua scelta, mentre il secondo classificato, Felipe Anderson, ne ha devoluti altri 35mila. Immobile ha devoluto il denaro all'iniziativa Tree Millions di Binance Charity che contesta la deforestazione, mentre Felipe ha donato alla raccolta fondi per il sostegno ai terremotati in Turchia e Siria. I giocatori della Lazio hanno poi messo all'asta le loro maglie per raccogliere fondi per il progetto Fight Hunger Worldwide di Binance Charity, un'iniziativa che mira a distribuire cibo in Marocco, Sri Lanka, Francia, Nigeria e Malesia: l'incasso stavolta sarà destinato a raccogliere cibo per le comunità italiane più svantaggiate.