Lazio, Immobile è tornato: non segnava in due partite consecutive da...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'anno travagliato di Ciro Immobile non gli ha impedito di essere uno dei migliori marcatori della squadra. I suoi 12 gol in Serie A si stanno rivelando fondamentali nella rincorsa alla Champions League e la rete di ieri contro l'Udinese assume un valore doppio visto il contesto. Una marcatura speciale anche per lo stesso attaccante che, a 8 mesi dall'ultima volta, è riuscito a ritrovare il gol con continuità. Era da settembre, infatti, che Immobile non segnava in due partite consecutive, gonfiando la rete contro l'Hellas Verona all'Olimpico e, nella giornata seguente, contro la Cremonese (due gol) in Lombardia. A distanza di quasi un anno il capitano biancoceleste è riuscito a ripetersi timbrando il cartellino contro il Lecce e, a poco più di una settimana di distanza, decidendo la partita contro l'Udinese. Numeri che mostrano i progressi di Immobile: tornato ad avere quella quotidianità che per lui era pane quotidiano.