Lazio, Immobile e una famiglia dal cuore biancoceleste: la dichiarazione social

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Capitano, ma soprattutto simbolo e storia della Lazio, la famiglia di Ciro Immobile non poteva non avere un legame particolare con i colori biancocelesti. Oltre alle gesta in campo di 'The King' e alle sue dichiarazioni d'amore, a rimarcare l'affetto nei confronti della Lazio sono stati i suoi figli che, come si vede in una storia da lui pubblicata sui social, mentre erano in macchina hanno deciso di intonare l'inno della squadra biancoceleste. A incorniciare il momento è stato lo stesso Immobile che, aggiunta la storia su Instagram, l'ha accompagnata con la scritta: "Sempre sul pezzo. Così di botto". Un'immagine che sicuramente non ha colpito solo Ciro, ma tutti i tifosi biancocelesti rimasti emozionati davanti a questa dichiarazione d'amore.