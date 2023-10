Lazio - Immobile: il divorzio a gennaio non è un'utopia: fissata la cifra per la cessione

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il momento no di Ciro Immobile è uno dei problemi più rilevanti in casa Lazio. L'intervista rilasciata durante la sosta ha creato diversi malumori e nonostante la smentita di rito, il suo addio a gennaio va comunque considerato. Come riportato da Il Messaggero le parti stanno valutando anche l'ipotesi di un divorzio indolore che favorisca entrambe le parti e che non vada a ledere il grande amore che c'è stato.

Qualora dall'Arabia Saudita dovesse arrivare un'altra mega offerta da 35 milioni per la Lazio e una proposta allettante a livello contrattuale per il bomber biancoceleste l'affare messo in stand-by la scorsa estate si potrebbe concretizzare. Dunque il tassello principale affinché questa ipotesi possa davvero concretizzarsi è la convenienza sia per il club che per il giocatore.

A quel punto la società avrebbe un'ottima liquidità da investire per acquistare un suo sostituto e magari ritornare sul giustiziere di Champions Santiago Gimenez già monitorato qualche mese fa. Immobile dal canto suo potrebbe ripartire da un campionato con meno pressioni e che gli consentirebbe di avere un stipendio da capogiro.