Lazio, Immobile: "Il mio gol vale 10, è per la squadra. E la stagione mi ha aiutato..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Ciro Immobile ha analizzato la vittoria di questa sera contro l'Udinese. L'attaccante della Lazio, che ha deciso una gara fondamentale in ottica Champions per i biancocelesti, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue parole: “Un gol tra i più importanti che ho fatto. Gara dura che andava risolta con un episodio, sono felice per i miei compagni, hanno messo tutto dentro il rettangolo da gioco. Non abbiamo espresso il miglior gioco, ma a livello di ritmo, qualità dei passaggi e accelerazione siamo stati davvero forti".

"Rigore? Pairetto ha arbitrato bene, non ho niente da dire. La gente che parla dovrebbe stare in campo per capire l’entità del contatto. L’importante è che la palla passa, il ginocchio di Masina che va addosso a me e io varo a terra. Questo conta, il resto sono chiacchiere. Altrimenti toccherebbe parlare di tutto, non solo di quello che fa piacere a qualcuno".

"Signora Fiorella davvero molto carina, dolce, gentile, simpatica, molto lucida e in forma, veramente complimenti. La dedica va ai tifosi e a tutta la squadra, ha messo tutto in campo. È frutto di un lavoro di due anni, questo è il nostro sogno. Siamo a un passo, vogliamo raggiungerlo, possiamo farlo davanti ai nostri tifosi. Il mister è così, il gol di oggi vale dieci, questo sicuramente va alle mie bimbe, hanno lottato con una serenità e semplicità estrema, mi hanno insegnato loro a me come si fa a superare questi momenti. Mia moglie che ha dovuto sopportare tutto questo, la mia famiglia ha perso anni di vita. Sono stati brutti momenti".

"Questa stagione mi ha fatto capire che sono cresciuto in determinate cose, sono maturato soprattutto nei momenti difficili. Alla fine sono sempre stato lucido, ho cercato sempre di mantenere il controllo della situazione anche nell’incidente, quello è stato il momento peggiore. Quando riguarda me stesso io mi so controllare, quando riguarda le mie bimbe sono andato un po’ in panico. Mi ha aiutato la mia famiglia, i miei compagni, volevo ringraziarli così con il gol di questa sera".

