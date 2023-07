Lazio, Immobile inizia la preparazione insieme a un team d'eccezione - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La prossima settimana, martedì per la precisione, la Lazio partirà per Auronzo di Cadore dove svolgerà, fino al 28 luglio, il consueto ritiro pre campionato. I biancocelesti, chi in casa e chi in palestra, hanno iniziato a svolgere qualche esercizio in autonomia per anticipare la preparazione. Ciro Immobile, nella seduta di oggi, ha avuto l’occasione di allenarsi 'in compagnia'. A sostenere il capitano, una squadra d'eccezione: i figli Mattia, Michela e Giorgia. Di seguito lo scatto condiviso dal bomber stesso sul suo profilo Instagram.

