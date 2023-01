Lazio, Immobile "is on fire" contro il Sassuolo: i gol segnati ai neroverdi

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile è pronto a trascinare nuovamente la Lazio. Anche stavolta i biancocelesti si affidano a lui per superare questo momento di forma non propriamente eccezionale. Il bomber di Torre Annunziata vuole ritrovare la via del gol già a partire dal match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Un avversario contro cui ha realizzato diversi gol in carriera. Ben 10 in totale di cui 2 ai tempi del Pescara e 1 con la maglia del Torino. Gli altri 7 invece con l'aquila sul petto. I primi risalgono al campionato 2016/2017: uno all'andata a Roma e l'altro al ritorno in terra emiliana. Stessa sorte l'anno dopo, mentre nel 2019 ha timbrato il cartellino solo all'Olimpico. Gli altri due sigilli li ha messi a segno nel 2019/2020 a Reggio Emilia e nel 2020/2021 all'ombra del Colosseo. Un feeling importante, che si spera possa proseguire già dall'impegno di domenica alle ore 12:30.