Lazio, Immobile: "Mi manca un po' di ritmo partita, ma mi sto allenando al massimo"

Viglia di Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa. Direttamente da Riad, capitan Immobile ha presentato il big match in conferenza stampa. Un occhio particolare sulle condizioni di Ciro ancora non al meglio dopo l'infortunio muscolare rimediato a Empoli. Il bomber biancoceleste proverà fino all'ultimo a ritagliarsi un posto dal 1' minuto al centro dell'attacco. Queste le sue parole: "Mi manca un po' di ritmo partita, è stato importante giocare 15 minuti col Lecce per ritrovare confidenza col campo. La squadra si è allenata poco e quindi non ho avuto la possibilità di fare tante sedute. Mi sono allenato per essere al massimo per questa partita".