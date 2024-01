Lazio, Immobile: "Milinkovic? Quando se n'è andato..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio a Riad incontrerà nuovamente Milinkovic-Savic. A pochi mesi dal suo addio il centrocampista serbo farà visita alla squadra e assisterà alla partita contro l'Inter, presentata oggi in conferenza stampa da Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste ha parlato anche dell'addio del suo ex compagno, celebrandone le gesta: "Sergej probabilmente lo state scoprendo ora. Noi negli anni ce lo siamo goduto per bene, stiamo parlando di un giocatore forte che ha fatto un pezzo di storia della Lazio. Quando è andato via ci è dispiaciuto e gli abbiamo augurato il meglio per il suo futuro".