Lazio, Immobile parla di tremarella: "Certe volte abbiamo paura di..."

Nel post partita di Lazio - Lecce, Immobile ha utilizzato l'espressione 'tremarella' per spiegare alcuni momenti negativi che ha attraversato la squadra:"A volte abbiamo paura di decollare. Il gol a fine primo tempo non ci ha aiutato e si è visto nell’inizio della ripresa. Bisogna scacciare un po’ la negatività. Ne ho avuta addosso tanta. Gli equilibri sono molto sottili. Un po’ di tremarella ci sta, ma devi scendere in campo con determinazione e non con nervosismo".