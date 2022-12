Lazio, Immobile “perso” senza la sua Jessica: la dedica sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la preparazione della Lazio in ritiro a Manavgat. I biancocelesti hanno lasciato la Capitale per dirigersi in Turchia solo tre giorni fa, ma per qualcuno sembra essere passato già troppo tempo. È Ciro Immobile che inizia ad accusare la nostalgia, la lontananza dalla famiglia si fa sentire e non vede l’ora di tornare a casa per riabbracciare i suoi quattro figli e la moglie Jessica. I due sono inseparabili, sono abituati a condividere ogni istante della loro vita e la separazione forzata rende il tutto più complicato. Lo testimonia l’ultima story condivisa dal bomber tramite Instagram, uno scatto che lo ritrae in compagnia della sua dolce metà accompagnato da un “Mi manchi” con un cuore rosso.

