Lazio, Immobile regala uova e sorrisi ai "piccoli campioni" del Bambin Gesù - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cataldi e Anderson hanno fatto visita ai piccoli pazienti dell'Umberto I, Ciro Immobile ha regalato uova di Pasqua e sorrisi ai "piccoli campioni" - come lui stesso li ha definiti - del Bambin Gesù. L'attaccante della Lazio, come mostrano le foto scattate e poi condivise su Instagram dallo stesso ospedale, è entrato in ogni porta, portando doni, chiacchierando e, in qualche caso, abbracciando i bimbi. "Carichi di dolcezza, non solo delle uova di Pasqua che hanno consegnato stanza per stanza, letto per letto. Ma anche per gli autografi, le foto ricordo, il regalo dell'emozione dell'incontro con un campione. Qualcuno è rimasto un po' stupito e sopraffatto per questa visita inaspettata, qualcuno, come la piccola C., talmente a proprio agio da ringraziare con un abbraccio. Grazie a Ciro e Jessica Immobile per la carica di dolcezza", le parole utilizzate sui social dal Bambin Gesù. Puntuale il commento del bomber: "Grazie a voi per il super lavoro che fate per aiutare questi piccoli campioni".

