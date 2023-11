Lazio, Immobile sceglie il suo erede: "Dovrà avere solo una caratteristica..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tempo passa e anche Immobile inizia ad accusare l'età e le fatiche di una carriera, soprattutto in biancoceleste, lo ha visto sacrificarsi per lui e per i suoi compagni, giocando senza tregua. In casa Lazio, dunque, diventa inevitabile riflettere su chi potrà essere il suo sostituto, su chi sarà in grado di reggere un'eredità che vanta 200, e forse più, gol con una sola maglia. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il bomber ha provato a individuare le caratteristiche del suo possibile erede:

"Ho sempre detto che non è tanto nelle caratteristiche, quello che conta in questo sport è la continuità. È la continuità che ti permette di migliorarti e raggiungere altri record. Tutti possono fare 20 gol in un campionato. Ma farne in cinque campionati è complicato. A livello di caratteristiche fisiche ce ne sono tanti bravi. Quello che serve è la continuità. Tra 20 anni, se una volta chiuso col calcio avrò raggiunto i miei obiettivi, sarò felice. Se dovessi parlare col Ciro bambino gli direi di continuare a fare quello che sta facendo. Alla Lazio augurerei di continuare a crescere, in questi anni ho visto dei miglioramenti pazzeschi. È una squadra che può raggiungere obiettivi importanti nel breve periodo e affermarsi come una squadra di livello mondiale".