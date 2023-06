Lazio, Immobile stacanovista: il bomber si allena anche in vacanza - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile è già pronto per l'inizio della prossima stagione. L'attaccante della Lazio dopo aver vissuto un'annata travagliata a livello personale vuole tornare ad essere protagonista indiscusso e per farlo ha deciso di allenarsi anche in questo periodo di vacanza. Su Instragram il bomber di Torre Annunziata ha postato una stories in cui è piuttosto concentrato nell'eseguire degli esercizi fisici. D'altronde la differenza tra i giocatori normali e i grandi campioni sta proprio nel voler sempre migliorarsi. E sotto questo punto di vista "The King" non ha rivali.