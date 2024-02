Lazio, Immobile torna al gol contro l'Atalanta: da quanto non segnava

TUTTOmercatoWEB.com

Passivo meno pesante per la Lazio, che dal Gewiss Stadium contro l'Atalanta è uscita sconfitta per 3-1. Il gol 'della bandiera' dei biancocelesti è di Ciro Immobile su calcio di rigore, che fa 199 in Serie A. Il capitano non segnava dal 28 novembre 2023, serata della doppietta in Champions League contro il Celtic (2-0). Per ritrovare una sua rete in campionato, invece, bisogna andare indietro fino al 30 ottobre quando ha deciso la gara contro la Fiorentina sempre su penalty (1-0).