Lazio, Immobile vero capitano: "Per la squadra ho messo da parte..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti i temi toccati da Immobile nel post partita con il Lecce. Anche quelli personali, che in questa stagione sono stati quasi sempre negativi. Ma le sue parole ai microfoni delle tv sono da vero capitano: "Ho cercato di mettere da parte il mio ego e da calciatori sapete che non è facile. Sono riuscito a capire tutti i miei problemi di quest’anno in cui è successo di tutto, mentalmente è stata dura ma mi sono messo da parte calcisticamente parlando facendo prevalere l’aspetto umano. Si è visto in tante gare in cui ero fuori ma sono andato in panchina perché sapevo che la squadra aveva bisogno di me".