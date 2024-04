Lazio, Immobile vuole restare in biancoceleste: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile non vuole andare via. Come riporta Il Corriere dello Sport, vuole essere lui a scegliere il modo giusto per salutare. Il capitano ha deciso che non è questo il momento di chiudere questa storica avventura specialmente dopo un'annata molto complicata. Sei gol in campionato e quattro in Champions sono una miseria per un ex Scarpa d'Oro, nonché miglior marcatore della storia del club e ottavo nella storia della Serie A.

Una stagione complicata anche dai continui infortuni che gli hanno dato noia. "Fino a quando potrò e mi sentirò in grado di dare qualcosa per la Lazio, la mia storia è qui. Questa non è che si cancella con uno schiocco di dita e ci salutiamo. Chiaramente ora non è facile come lo era in passato, ma probabilmente la faremo tornare facile appena le cose andranno meglio", le sue parole dopo il derby perso con la Roma.

Nelle scorse ore si è parlato di un possibile scambio con Simeone con il Napoli. Secondo il Corriere, però, non è questo il finale che ha scelto Ciro. Il 17 vuole lasciare in modo diverso e continua a immaginarsi in biancoceleste. Nonostante le sirene dall'Arabia, che probabilmente torneranno a farsi vive in estate, l'attaccante campano ha voglia di rimanere e di regalare qualche ultima gioia importante ai suoi tifosi.