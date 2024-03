Lazio, Impallomeni: "Bayern? Sarri ha ragione, ecco che cosa serve"

Si avvicina sempre di più il fischio d'inizio di Bayern Monaco - Lazio. All'Allianz Arena andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che deciderà il futuro europeo (e non solo) delle due formazioni. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha dato il suo pensiero sulla sfida esprimendo le sue sensazioni. Per i biancocelesti non sarà per nulla semplice difendere il vantaggio dell'andata. Queste le sue parole: "Ho sensazioni positive. Anche perché mi piace immaginare che il prossimo anno ci siano 5 italiane in Champions. Perché se passa la Lazio l'obiettivo si avvicina sempre di più. Sarri ha ragione, devi andartela a giocare o altrimenti subisci e perdi malamente. Serve un po' di coraggio, di intelligenza, sai che hai non molte chance ma devi giocartela. Devi aprire delle crepe nelle certezze dei tedeschi. E' la sliding-door di Tuchel. Se passa, con la fortuna che ha può andare anche in finale. Si gioca la sua ultima carta".