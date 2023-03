Lazio, Impallomeni: “Col Napoli sfida proibitiva. Penso sia penalizzante…”

TUTTOmercatoWEB.com

Il match contro la Sampdoria è ormai alle spalle, ora la testa è tutta sul Napoli. La Lazio sta ultimando la preparazione, mancano due giorni alla sfida contro gli azzurri. La venticinquesima giornata sarà impegnativa per i biancocelesti, ma non solo per loro. A esprimere le sue sensazioni in merito, è Stefano Impallomeni intervenuto ai microfoni di TMW: “La Lazio difficilmente avrà la coppia di centrali titolare. Venerdì poi un po' penalizzante per la Lazio, visto che ha giocato lunedì. Mourinho recupererà Smalling, che è tanta roba. Roma-Juve sarà una partita molto aperta, ma la Juve è tornata forte, la vedo bene di testa e fisicamente. La Roma se ritrova intensità può fare una bella partita. Sarebbe importante mentalmente per restare lì, anche perché in otto giorni ti giochi tanto anche in coppa. Per la Lazio è una sfida quasi proibitiva".

