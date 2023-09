Lazio, Impallomeni: “Con la Juve test importante. Guendouzi mi sembra...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Siamo entrati ufficialmente in clima Lazio-Juventus. La gara dell'Olimpico è tra le più interessanti del prossimo turno, e tanto dirà su che campionato dovremo aspettarci dalle due contendenti. Una partita che Stefano Impallomeni ha cercato di analizzare ai microfoni di TMW Radio: “La Juventus affronta una Lazio che ha sbancato il Maradona. E' un test importante per la Juve se può scollinare una zona importante e la Lazio per ritrovare brillantezza. Se uscisse fuori da Torino con un risultato positivo si rimetterebbe in corsa per qualcosa d'importante. L'impresa di Napoli se si dovesse ripetere a Torino potrebbe condizionare. Entrerebbe un'autostima incredibile. Guendouzi mi sembra un giocatore che la Lazio non ha mai avuto negli ultimi anni. Potrebbe dare una dimensione importante a un centrocampo diventato prevedibile. Mi aspetto una Lazio più verticale, con Luis Alberto che potrebbe esaltarsi ancora di più".