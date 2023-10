Lazio, Impallomeni: "Contro il Celtic una piccola grande impresa"

TUTTOmercatoWEB.com

Vittoria importantissima quella della Lazio che esce dal Celtic Park non solo con tre punti ma anche con il primo posto nel girone di Champions League al pari dell'Atletico Madrid. Sul match ha detto la sua l'ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "E' una piccola-grande impresa. E' piccola perché ti confermi in testa, grande perché dal punto di vista morale vincere in un campo difficile ti determina qualcosa. Note positive la voglia di lottare, poi ancora da segnalare però la fragilità difensiva e gli esterni che non determinano più come prima".

SARRI - "Polemiche di Sarri? Credo che abbia ragione stavolta, si poteva fare qualcosa per spostare Lazio-Atalanta anche di qualche ora. Però certe dichiarazioni continue rendono pesante l'aria, diventa un disco rotto. Ammiro la professionalità di Sarri, è schietto, ma alla fine le critiche sono sempre le stesse. Mi ricorda un po' Mazzarri in questo. Non fa nulla per nascondere questa insoddisfazione cronica".