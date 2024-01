Lazio, Impallomeni: "Derby giocato a dovere. Rigore? Sacrosanto!"

Il derby della Capitale è ufficialmente iniziato esattamente nel momento in cui la Curva Nord ha iniziato a srotolare...

WEBTV RIVIVI LA DIRETTA - LAZIO - ROMA, SARRI IN CONFERENZA: "VITTORIA CHE CI STA STRETTA. ORA RECUPERIAMO TUTTI" Non poteva esserci regalo più grande per Maurizio Sarri nel giorno del suo compleanno. La Lazio batte la Roma grazie al rigore trasformato da Zaccagni, vince il derby e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia dove incontrerà la vincente della sfida tra... Non poteva esserci regalo più grande per Maurizio Sarri nel giorno del suo compleanno. La Lazio batte la Roma grazie al rigore trasformato da Zaccagni, vince il derby e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia dove incontrerà la vincente della sfida tra... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | NON SOLO BASIC: CON IL FRIBURGO C'È IN BALLO UN ALTRO NOME Il futuro di Toma Basic verrà deciso nei prossimi giorni. Il centrocampista croato potrebbe restare in Serie A, dove piace a Salernitana ed Hellas Verona, andare in Spagna, oppure trasferirsi in Germania da dove si sarebbe interessato con particolare attenzione il... Il futuro di Toma Basic verrà deciso nei prossimi giorni. Il centrocampista croato potrebbe restare in Serie A, dove piace a Salernitana ed Hellas Verona, andare in Spagna, oppure trasferirsi in Germania da dove si sarebbe interessato con particolare attenzione il...