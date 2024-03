Lazio, Impallomeni duro: "Ha guarito il Bayern, è mancata cattiveria"

TUTTOmercatoWEB.com

La sconfitta, e la conseguente eliminazione, della Lazio in Champions League contro il Bayern Monaco ha lasciato diverse scorie. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha detto la sua sulla doppia sfida, sottolineando i problemi dei biancocelesti soprattutto nella gara dell'Allianz Arena. Secondo lui la squadra di Sarri ha aiutato i bavaresi a riprendersi e a giocare meglio di quanto hanno fatto di recente. Di seguito il suo pensiero.

"Su tre tempi su quattro è stata un'ottima Lazio. C'è il rimpianto per i gol non fatti all'andata e il gol di Immobile. Non è fortunato in questo momento e credo che sia anche in fase calante. E' un Bayern convalescente e la Lazio gli ha dato una mano. Ho visto un Bayern timoroso alla fine, avesse osato un po' di più...non ha saputo graffiare la Lazio negli spazi avuti. Provedel e la sua papera ha aperto la strada a un Bayern che poi ha preso sicurezza. La Lazio ha guarito il Bayern. E' stato un problema di mentalità della Lazio. E' mancata cattiveria agonistica, avesse giocato come all'andata sarebbe passata. Il Bayern aveva paura di prendere gol all'inizio e come fai a non avvertire questo, che sono terrorizzati? Meriti di uscire così".