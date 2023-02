Lazio, Impallomeni: "Il rosso a Patric non c'era. Immobile ha fatto la differenza"

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio e Fiorentina sono le due italiane che hanno iniziato al meglio la seconda parte della loro avventura europea. La squadra di Sarri ha battuto di misura il Cluj, quella di Italiano si è imposta per 4-0 sul campo del Braga. Questo il commento dell'ex calciatore Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Per quanto è successo ieri, il numero 9 è stato determinante per Fiorentina e Lazio. Per i biancocelesti si era complicata con il rosso, ci fosse stato un altro avversario sarebbe andata molto peggio. L'espulsione di Patric poi per me non c'è. La Fiorentina sa sorprendere, si spegne e si accende, ieri bella prova. Belli i gol di Cabral e Jovic. Nelle coppe si esalta".