Lazio, Impallomeni: "Il secondo tempo contro l'Udinese profuma di game-over"

Sono ore frenetiche quelle che si stanno vivendo in casa Lazio. Il ko con l'Udinese ha definitivamente fatto saltare il banco con la scelta da parte di mister Sarri di rassegnare le sue dimissioni. Sul tema ecco le parole di Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Ieri ho visto una squadra che non si riconosce più nell'allenatore e viceversa. Ho visto una squadra scollata in balìa dell'Udinese. Una scollatura clamorosa. Al di là del mercato mancato e di tutto la Lazio non vale 40 punti. In un modo o nell'altro doveva vincere contro l'Udinese, al netto di scelte fatte e cambi discutibili, come il togliere dal campo Immobile. Sono partite nervose che devi vincere di mestiere, invece ho visto una squadra svuotata. Lotito dovrà interrogarsi sul da farsi. Ritiro? Dimissioni? Non so, ma da oggi la squadra è in crisi e non pensavo potesse essere così .Questa è una crisi tecnica, come il Roma-Cagliari della seconda avventura alla Roma di Zeman".

"Il secondo tempo di ieri profuma di game-over. Se si è dimesso, va dato onore a lui per questa scelta. Sarri involuto? Non lo so, magari va da un'altra parte e trova l'ambiente ideale e riprende come prima. Magari è solo finito un ciclo alla Lazio. E' inutile convincere la squadra. Il secondo tempo con l'Udinese è l'ultima fermata. E' proprio evaporato tutto, la voglia di stare insieme e tutto il resto. Sarebbe un trascinarsi fino a fine stagione".