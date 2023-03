Lazio, Impallomeni: "La coperta è corta. Questa settimana Sarri rischia di..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sarà una settimana speciale questa per la Lazio. Giovedì i biancocelesti saranno impegnati nel ritorno degli ottavi Conference League contro l'AZ Alkmaar in cui vincere senza subire gol sarà fondamentale per ribaltare l'1-2 dell'andata. Domenica, invece, la squadra di Sarri affronterà la Roma nel derby della Capitale, in una stracittadina che assume importanza in quanto scontro diretto per la lotta Champions. A questo proposito si è espresso l'ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio:

"La Lazio ha vinto a Napoli e pareggiato contro un Bologna su un campo difficile. Nei 12-13 è una squadra molto forte, ma la coperta è corta. Spetta a Sarri fare di necessità virtù. Domenica sarà difficile come per la Roma nel derby. Se perde il derby ed esce dall'Europa la stagione dei biancocelesti si incarta. La lotta Champions? E' a chi si ferma. Vanno proprio a rilento e vedo una bella battaglia. Anche l'Atalanta può tornare in carreggiata, e la Juventus se gli ridanno i 15 punti. Ad oggi chi mi dà più garanzie? Vedo in difficoltà creativa il Milan. Milinkovic e Leao stanno deludendo":