Lazio, Impallomeni: "Lotito ha puntato su Sarri, ma interverrà se..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha dato una sua visione sui sorteggi di Champions League di oggi. Il Napoli ha pescato il Barcellona, l'Inter invece l'Atletico, mentre la Lazio ha ritrovato il Bayern Monaco come tre anni fa. Queste le sue parole, con un pensiero anche sulla situazione attuale di Sarri in panchina: "Occhio che c'è tempo per le sfide e anche il mercato. Sono tre squadre toste. Il Napoli deve sistemare la difesa contro un Barcellona in crisi, l'Atletico non è così facile come sembra. Lazio-Bayern c'è un dislivello enorme ma il calcio è strano. Lotito è un temporeggiatore analitico. Se vedrà che qualche crepa si allarga interviene. Tudor ieri in tribuna? Solo aggiornamento professionale. Lotito ha puntato su Sarri e spera di riscattarsi con questa sua scelta".