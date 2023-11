Lazio, Impallomeni: "Lotta Champions? Napoli e Milan devono stare attente a..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lentamente il campionato sta entrando nel vivo. A novembre la lotta per l'Europa inizia a farsi più serrata con le prime classificate che si guardano dietro per difendere la propria posizione dagli attacchi delle concorrenti. A questo riguardo si è espresso anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, avvertendo due società in particolare: "C'è una ressa dietro, con il Bologna piacevole sorpresa. Milan e Napoli devono guardarsi dietro da Atalanta, Lazio e Roma".