Lazio, Impallomeni: “Luis Alberto? Farei armistizio”. E su Milinkovic…

© foto di www.imagephotoagency.it

Il caso Luis Alberto è argomento caldo e delicato in casa Lazio, ma soltanto il tempo potrà dire come andrà a finire. Bisognerà aspettare e vedere cosa accadrà anche con l’apertura del mercato. Nel frattempo, ai microfoni di TMW, si è espresso in merito Stefano Impallomeni facendo anche un paragone con quanto sta accadendo tra la Roma e Karsdorp. Queste le parole: "Sono due casi differenti, entrambi i giocatori hanno un peso differente nelle rispettive squadre. Luis Alberto è un giocatore importante, nell'equilibrio dello spogliatoio un elemento come lui è importante, farei un armistizio fino a giugno. Perché si può minare la serenità di un gruppo. Karsdorp è un caso diverso, non credo che qui si rovinerebbe l'armonia"

MILINKOVIC - “Se partirà a giugno? Dipenderà da cosa farà da qui a fine stagione. Dipende dal rendimento"

