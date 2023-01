Lazio, Impallomeni: "Milinkovic evanescente, gara deludente"

TUTTOmercatoWEB.com

Un ko amaro quello della Lazio. La prima partita dell'anno è subito da dimenticare per la squadra di Sarri che prima è passata in vantaggio e poi si è fatta rimontare dal Lecce che ha portato a casa i tre punti. Sul tema è intervenuto l'ex calciatore Stefano Impallomeni che ha così affermato ai microfoni di TMW Radio: "Il flop è Milinkovic-Savic. Ho visto la sua partita, ha perso una quantità industriale di palloni. Non ho mai visto perdere a uno come lui in maniera superficiale così tanti palloni. Non so se ci sia qualcosa, ma è stato evanescente. Se la Lazio faceva il 2-0 nel primo tempo chiudeva la partita, sbagliato troppo davanti alla porta. Nel secondo tempo però è stata deludente, non so se è un problema fisico o di presunzione. La Lazio non può perdere punti a Lecce se vuoi ambire ai primi quattro posti. Non puoi fermarti a exploit, devi dare continuità. Mi è sembrato di vedere la Lazio spaesata dello scorso anno. Se Milinkovic, giocatore più rappresentativo, perde tutte quelle palle, mi chiedo cosa succede. Prestazione brutta, Sarri deve lavorarci".