Lazio, Impallomeni: "Ora non può più sbagliare, altrimenti rischia di..."

Si torna in campo, dopo una lunga e surreale sosta. Il tempo delle Nazionali è terminato, i giocatori hanno fatto ritorno ai club e domani ricomincerà il campionato di Serie A. La Lazio è attesa da un'importante sfida contro il Sassuolo, vincere non sarà utile solo per la classifica, ma anche per superare un avvio difficile di stagione. In questi termini ha parlato anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio:

"La Lazio non può più sbagliare. Adesso i punti pesano. Adesso si rischia una bella crisi, non puoi più giustificare nulla. A settembre le prime partite ok, ci possono essere errori. Non ci si può far sorprendere ora. Dovesse non vincere sarebbe una sorpresa. Per rimetterti in carreggiata devi mettere a segno punti importanti ora. Ora serve fare la classifica. Per me per le romane saranno partite aperte ma le devono vincere".