Lazio, Impallomeni: "Qualificazione regalata. Contro il Napoli..."

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio non ha superato il turno di Europa League. I biancocelesti sono usciti ai sedicesimi contro il Porto con il risultato complessivo di 4-3. Il giornalista Stefano Impallomeni ha commentato a TMW Radio la prestazione della squadra di Sarri: "Lazio e Porto possiamo dire che i biancocelesti sono stati vicini alla qualificazione, di più rispetto al Napoli, con il Barcellona che è rinato. La Lazio ha un rimpianto, ma ci sta che pensi di più al campionato. Ha regalato la qualificazione con un doppio cambio nella ripresa che ha lasciato perplessi".



LAZIO-NAPOLI - "Credo che domenica il Napoli abbia un problema serio in mezzo al campo, perché mancheranno Anguissa e Lobotka. E' comunque una squadra da rispettare, ma il ko con il Barcellona è stata una brutta botta. Non è stato solo l'aver perso 4-3, ma è stato immobilizzato il Napoli dal Barcellona. E' stata una cosa imbarazzante, non mi aspettavo questa impotenza. Per me è un Napoli senza voto. La Lazio è lì, gli serve una verifica. E' in crescita la squadra, ora Sarri si sente sollevato da questo addio alle Coppe, così può allenarla durante la settimana. La vedo meglio ora".