Lazio, Impallomeni: “Sacrificherei lui. Ha ragione Spalletti, dietro..."

Duro il commento di Stefano Impallomeni sulla Lazio, ai microfoni di TMW, a proposito del match contro il Napoli. L’ex calciatore la vede complicata per la squadra di Sarri, ma non esclude il colpo di scena soprattutto se alcuni interpreti dovessero mostrarsi al massimo della forma. Queste le parole: “Se il Napoli fa la partita credo ci siano poche possibilità per la Lazio. Però occhio, non si sa mai. Se fanno una grande partita gli esterni della Lazio può essere più equilibrata di quello che può essere. La Lazio ultimamente sta deludendo, però è capace anche di fare grandi partite. Ha ragione Spalletti, dietro difende bene. Sarri è un maestro di questa fase, se trova equilibrio in queste partite può esaltarsi. Ha i giocatori giusti per farlo. Per Milinkovic quale occasione migliore per ritornare ad alti livelli? Se Zaccagni e Felipe Anderson stanno in palla possono creare difficoltà. La Lazio deve essere intelligente, umile, non pensare di partire battuta. Deve andare lì e fiutare come può andare. Se perde poi ci può stare. Il serbo con Luis Alberto? Io farei una marcatura stretta su Lobotka, poi serve qualcuno che contenga fisicamente Anguissa. Sacrificherei Luis Alberto per fare una partenza diversa”

