Lazio, Impallomeni: "Sarri? Cambiare adesso sarebbe un rischio"

Il nono posto in classifica, la brutta prestazione contro l'Atalanta, la mancata reazione. Sono tutti segnali del difficile momento che sta attraversando la Lazio in questa stagione. Per ora la società non ha nei suoi pensieri la possibilità di esonerare l'allenatore e punta ancora su Sarri per risollevare la squadra.

Sul momento dei biancocelesti e anche su un possibile addio del tecnico ha detto la sua Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Quale sarebbe la soluzione? La Roma l'ha trovata. Nel calcio comunque ne abbiamo viste tante. Si può fare ma siamo al 6 febbraio. C'è qualcosa che non va alla Lazio ma cambiare adesso è un rischio".