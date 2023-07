Lazio, Impallomeni: "Sarri? Certe frasi pericolose. Il messaggio a Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una lunghissima intervista quella che ha concesso Sarri ai microfoni di Sportitalia, in cui ha affrontato tantissimi temi e non solo il mercato. Ospite a TMW, Stefano Impallomeni ha commentato così le dichiarazioni del tecnico biancoceleste: “L'ho trovato sempre sincero e schietto. Ma certe frasi le ritengo pericolose perché interpretandole giornalisticamente ci dice che è difficile ripetersi, che è dura persino rientrare nelle prime quattro. Poi va oltre e manda un messaggio a Lotito, mettendolo in difficoltà e di fronte alle sue responsabilità in caso di eventuale fallimento. Così sembra che non c'è mai e si fa gli affari suoi, è ambigua come dichiarazione. Alla Lazio spesso se qualcosa va bene è merito dell'allenatore, quando la stagione va male finisce per diventare tutta colpa del presidente”

