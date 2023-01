Lazio, Impallomeni: "Sarri è arrivato a un grande livello ed è legatissimo a..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Oggi compie gli anni Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, che soprattutto in Serie A, ma anche in Premier League, ha lasciato un segno indelebile con la sua filosofia calcistica. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del tecnico, come anche della situazione attuale in casa Lazio:

"A che a livello è arrivato Sarri? A grande livello. E' un grande personaggio del nostro calcio, che ha fatto una gavetta profonda, faticosa, e si è tolto delle soddisfazioni alla coda di questa carriera. Gli auguro ancora un bel percorso. E' un carattere spigoloso, è una persona schietta, a volte si lamenta un po' troppo ma è un grande allenatore. E' molto legato all'ambiente Lazio ora, è un uomo di vecchio stampo ma sempre molto aggiornato. Poteva raccogliere di più se fosse arrivato a grandi livelli prima. Ma nel calcio non puoi scegliere il timing giusto. Con la Lazio dovrebbe inventarsi qualcosa, non è questione di avere ragione, bisogna adattarsi ai momenti. La situazione della Lazio? Contro l'Empoli ha fatto una grande partita, i dettagli hanno fatto la differenza nel finale. Chi è entrato, è entrato male. Qui è questione di personalità, non c'entra il tecnico. Una partita si può decidere nei minuti finali. La Lazio e Sarri devono lavorare sul difetto che chiama 'cilindrata mentale'. Quando stanno tutti bene giocano un calcio armonioso, ma è di sistema. Ci sono partite dove devi combattere. La Lazio ha perso 13 punti in condizione di vantaggio. Nei primi tempi è addirittura prima, quindi è un problema di tenuta mentale. Sono difetti però di tutti, non solo della Lazio".