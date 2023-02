Lazio, Impallomeni: “Sarri è fatto così, ma non bisogna pensare…”

TUTTOmercatoWEB.com

È la vigilia del match contro l’Atalanta, una gara importante per la Lazio ai fini della corsa Champions. I biancocelesti sono attualmente quarti in classifica e in piena lotta per un posto nella competizione che però, come affermato da Sarri in conferenza, resta al momento un sogno. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Stefano Impallomeni: “Lui dice che ci può pure andare ma per vari aspetti non sono attrezzati come altre. Ma come fame ammette che sono lì e vogliono andarci. È fatto così. Io dico che in questo campionato, in questo contesto instabile, devi cogliere delle opportunità. La Lazio rientra nel lotto di squadre che può sperare in ambizioni diverse. Se Sarri o Mourinho trovano l'alchimia, non è detto che non possano seguire l'esempio Napoli. Milan e Napoli stanno dimostrando che possono infilarsi in certi discorsi. Ma se ogni anno pensi di non poter fare certe cose...devi almeno provarci. Non devi pensare sempre negativo".

