Lazio, Impallomeni: "Sarri ha fatto capire che sono meglio i tifosi della Roma..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Questa sera andrà in scena Atletico Madrid - Lazio. I biancocelesti se la vedranno con il grande ex Simeone per l'ultima partita del girone. A riguardo ha detto la sua Stefano Impallomeni, ex calciatore, ai microfoni di TMW Radio. In particolare ha commentato le parole di Sarri nell'ultima conferenza stampa. Questo il suo pensiero:

"Ha delle ragioni Sarri, ha dei modi suoi, è schietto, forse troppo. Me lo sarei risparmiato questo, perché quello che lo circonda è importante, soprattutto quando si va bene. La Lazio ha fatto uno sforzo enorme lo scorso anno, ora si trova in difficoltà e succede, ma ha ragione nel suo discorso. Ha torto su una cosa: non puoi negare al tifoso di sognare. E' stato fatto un miracolo, è vero, ti sei qualificato a scapito di quadre più forti, ma non puoi negare i sogni ai tifosi. E poi citare la Roma...ha quasi fatto capire che i tifosi giallorossi sono meglio...".