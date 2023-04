Lazio, Impallomeni: "Sarri manager? Certo ma dovresti..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio si prepara al big match contro la Juventus in programma sabato 8 aprile alle 20.45. La squadra di Sarri dopo il bel successo sul Monza vuole proseguire su questa scia positiva e soprattutto mantenere il secondo posto in classifica. Sul tecnico dei biancocelesti e un suo possibile ruolo da manager ha detto la sua l'ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Sarri manager? Certo. Dovresti avere il coraggio di eliminare la figura del direttore sportivo. In Inghilterra succede così in alcuni casi. Sarri non credo possa fare questo ruolo, ma perché lo rifiuterebbe lui. Mourinho è uno che lo sa già fare".